Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем добровольца. Вениамин Кондратьев написал слова благодарности в соцсетях.
«Число тех, кто безвозмездно помогает другим, в крае постоянно растет. У нас одно из самых больших в стране добровольческих движений», — отметил губернатор.
В 2025 году тысячи добровольцев помогали устранять последствия разлива мазута в Черном море. Кроме того, волонтеры помогают людям в трудных жизненных ситуациях, ветеранам, защитникам Отечества и их семьям. Добровольцы собирают и отправляют гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области.
«Ваш труд важен для края и страны. Желаю здоровья, сил, благополучия и дальнейших успехов!» — поблагодарил добровольцев Вениамин Кондратьев.