Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем добровольца

В 2025 году тысячи добровольцев помогали устранять последствия разлива мазута в Черном море. Кроме того, волонтеры помогают людям в трудных жизненных ситуациях, ветеранам, защитникам Отечества и их семьям. Добровольцы собирают и отправляют гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области.