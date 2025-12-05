Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем добровольца

Губернатор Кубани: «У нас одно из самых больших в стране добровольческих движений».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем добровольца. Вениамин Кондратьев написал слова благодарности в соцсетях.

«Число тех, кто безвозмездно помогает другим, в крае постоянно растет. У нас одно из самых больших в стране добровольческих движений», — отметил губернатор.

В 2025 году тысячи добровольцев помогали устранять последствия разлива мазута в Черном море. Кроме того, волонтеры помогают людям в трудных жизненных ситуациях, ветеранам, защитникам Отечества и их семьям. Добровольцы собирают и отправляют гуманитарную помощь в Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области.

«Ваш труд важен для края и страны. Желаю здоровья, сил, благополучия и дальнейших успехов!» — поблагодарил добровольцев Вениамин Кондратьев.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше