Канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает повлиять на позицию Бельгии по замороженным на Западе российским активам. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, канцлер Германии даже верит в собственную способность изменить позицию Бельгии. Поэтому теперь задача скорого получения замороженных активов России для Берлина стоит даже выше, чем юридическая осторожность.
«Мерц считает, что именно на его плечах лежит ответственность за достижение этой цели», — сказал неназванный собеседник FT.
Напомним, Бельгия на протяжении долгого времени выступает против конфискации Европой замороженных активов России. Страна подчеркивает, что РФ имеет полное право в любой момент потребовать средства назад. А гарантировать их возвращение никто из ЕС не готов. Кроме того, Бельгия опасается контрмер со стороны Москвы.
О желании Европы конфисковать замороженные российские активы также неоднократно высказывались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что изъятие средств будет откровенным воровством. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже сообщила о подготовке Москвой контрмер.