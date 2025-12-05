Мерц не оставляет попыток украсть замороженные активы РФ: Канцлер штурмует Бельгию

Напомним, Бельгия на протяжении долгого времени выступает против конфискации Европой замороженных активов России. Страна подчеркивает, что РФ имеет полное право в любой момент потребовать средства назад. А гарантировать их возвращение никто из ЕС не готов. Кроме того, Бельгия опасается контрмер со стороны Москвы.