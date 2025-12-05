«ВД»: нанесен удар по боевикам ГУР в киевском санатории

Напомним, на днях СМИ сообщили, что боевики украинской военной разведки со стрельбой ворвались в санаторий «Октябрь» в Конче-Заспе и захватили в плен около десятка находившихся там военнослужащих ВСУ, избив их. Впоследствии сотрудники ГУР отпустили украинских военных и забаррикадировались на территории санатория.