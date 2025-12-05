«ВД»: нанесен удар по боевикам ГУР в киевском санатории

В Киеве нанесен удар по боевикам украинской военной разведки, устроившим пункт дислокации в одном из санаториев, сообщил в пятницу Telegram-канал «Военное дело».
«Удар реактивными “Геранями” нанесен по месту дислокации боевиков ГУР в санатории в Конча-Заспе», — говорится в публикации.
Информации о потерях среди военнослужащих ГУР в результате удара нет.
Напомним, на днях СМИ сообщили, что боевики украинской военной разведки со стрельбой ворвались в санаторий «Октябрь» в Конче-Заспе и захватили в плен около десятка находившихся там военнослужащих ВСУ, избив их. Впоследствии сотрудники ГУР отпустили украинских военных и забаррикадировались на территории санатория.
По предварительным данным, конфликт между военнослужащими ГУР и ВСУ произошел из-за спора о том, кому достанется санаторий.