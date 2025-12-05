На Западе в шоке от сделок Путина и Моди, пока ЕС даёт оружие Зеленскому

«Представители реального мира встречаются, чтобы обсудить рост и развитие. Мы, европейцы, встречаемся, чтобы решить, сколько оружия мы должны предоставить Владимиру Зеленскому», — отметил финский политик.
По его словам, с таким подходом в политике Европа просто лишена будущего, а Россия, несмотря на все усилия ЕС, даже не выглядит изолированной от мира.
Напомним, что президент России прилетел в Индию с двухдневным официальным визитом. Сегодня, 5 декабря, Владимир Путин проведёт там ряд переговров с индийским высшим руководством в узком и расширенном составах, поучаствует в бизнес-форуме и посетит мемориал Махатмы Ганди.
