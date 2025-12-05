Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе в шоке от сделок Путина и Моди, пока ЕС даёт оружие Зеленскому

Политики во всём мире встречаются, чтобы обсудить темы сотрудничества и развития, а европейцы ездят на саммиты, где решается, сколько ещё оружия и денег им отправить Украине. На это указал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Индию.

«Представители реального мира встречаются, чтобы обсудить рост и развитие. Мы, европейцы, встречаемся, чтобы решить, сколько оружия мы должны предоставить Владимиру Зеленскому», — отметил финский политик.

По его словам, с таким подходом в политике Европа просто лишена будущего, а Россия, несмотря на все усилия ЕС, даже не выглядит изолированной от мира.

Напомним, что президент России прилетел в Индию с двухдневным официальным визитом. Сегодня, 5 декабря, Владимир Путин проведёт там ряд переговров с индийским высшим руководством в узком и расширенном составах, поучаствует в бизнес-форуме и посетит мемориал Махатмы Ганди.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.