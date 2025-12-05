Политики во всём мире встречаются, чтобы обсудить темы сотрудничества и развития, а европейцы ездят на саммиты, где решается, сколько ещё оружия и денег им отправить Украине. На это указал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X, комментируя визит президента РФ Владимира Путина в Индию.