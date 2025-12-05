Ричмонд
Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди

Президент России Владимир Путин возложил венок к мемориалу индийского политического деятеля Махатмы Ганди. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщили в Кремле.

Глава государства в ходе своего визита посетил комплекс Радж Гхат в Нью-Дели, расположенный на месте кремации философа. Таким образом политик почтил память Ганди.

Ганди — один из лидеров национально-освободительного движения. Он был убит членами индуистской шовинистической организации в 1948 году.

Президент России в рамках государственного визита в Индию также приехал в президентский дворец в Дели. Встретить его вышли глава Индии Дроупади Мурму и премьер-министр страны Нарендра Моди.

Индийский художник Манас Кумар в преддверии визита главы российского государства создал его портрет из песка.

Кроме того, Путин дал интервью India Today и Aaj Talk. В нем политик затронул вопросы, касающиеся его личных взглядов, а также поговорил о СВО. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».

