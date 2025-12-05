Ричмонд
Появились кадры эффектной встречи Путина у Президентского дворца в Нью-Дели

Президента РФ Владимира Путина эффектно встретили перед Президентским дворцом в Нью-Дели. Видео предоставила пресс-служба Кремля.

Президенту расстелили красную ковровую дорожку.

На кадрах видно, как автомобиль марки Aurus проезжает через ворота. Затем Путин вышел из автомобиля на красную ковровую дорожку, сделал совместную фотографию с премьер-министром Индии Нарендрой Моди перед Президентским дворцом, где должна пройти церемония официальной встречи.

Ранее сообщалось, что визит Путина в Индию пройдет 4−5 декабря по приглашению Нарендры Моди и приурочен к заседанию Российско-индийского форума в Нью-Дели, где обсудят развитие двусторонней торговли и присутствия индийских компаний на российском рынке. Индийская сторона заранее анонсировала личную встречу премьера с президентом РФ и проявляла интерес к лимузину Aurus как к элементу российской дипломатии.

Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
