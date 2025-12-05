В ЯНАО сменился председатель районного суда

«В судебную систему Елена Александровна пришла в 2012 году специалистом I категории, а уже в 2014 году была назначена на должность мирового судьи. С 2018 года осуществляла полномочия судьи в Центральном районном суде, а затем в 2024 году в Сладковском районном суде Тюменской области», — сообщили в группе департамента VK.