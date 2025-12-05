Ричмонд
Дания сократит военную помощь Украине почти вдвое в 2026 году

Копенгаген планирует уменьшить объём военной поддержки Киева с 16,5 до 9,4 млрд крон, а в последующие годы — продолжить снижение.

Источник: Аргументы и факты

Дания намерена почти вдвое сократить военную помощь Украине в 2026 году, сообщила телерадиокомпания DR со ссылкой на Минобороны страны. Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил парламентариям, что объём поддержки составит 9,4 млрд крон — против 16,5 млрд в этом году и почти 19 млрд крон годом ранее.

Согласно данным министерства, снижение будет продолжаться и в дальнейшем: в 2027 году Украине планируется выделить 7,1 млрд крон, а в 2028-м — около 1 млрд. В 2025 году Копенгаген предоставил Киеву 1,2 млрд евро на поддержку украинской военной промышленности в рамках так называемой «датской модели», предусматривающей прямые закупки вооружений у предприятий Украины.

Кроме того, Дания начала строительство предприятия по производству твёрдого ракетного топлива украинской компании Fire Point — запуск производства ожидается в 2026 году.

Как сообщалось ранее, Дания одобрила 28-й пакет военной помощи Украине стоимостью 1,4 млрд датских крон (около 220 млн долларов).