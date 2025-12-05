Дания сократит военную помощь Украине почти вдвое в 2026 году

Согласно данным министерства, снижение будет продолжаться и в дальнейшем: в 2027 году Украине планируется выделить 7,1 млрд крон, а в 2028-м — около 1 млрд. В 2025 году Копенгаген предоставил Киеву 1,2 млрд евро на поддержку украинской военной промышленности в рамках так называемой «датской модели», предусматривающей прямые закупки вооружений у предприятий Украины.