Кавалерия, пушки, красные дорожки: На видео сняли пышный приём Путина у дворца в Нью-Дели

Церемония встречи. Видео © Telegram/ Кремль. Новости.
Президентский «Аурус» Путина в сопровождении индийской кавалерии приехал в президентский дворец, где его встретили премьер Индии Нарендра Моди и президент страны Драупади Мурму. Встречали гостя пушечными залпами, расстелив у дворца красные дорожки.
Напомним, что президент РФ прилетел вчера в Индию с двухдневным официальным визитом. Вчера у него с Нарендрой Моди состоялись неформальные переговоры, а сегодня Владимир Путин прибыл в президентский дворец Раштрапати Бхаван в Нью-Дели.
