Кавалерия, пушки, красные дорожки: На видео сняли пышный приём Путина у дворца в Нью-Дели

Появилось видео с церемонии официальной встречи президента РФ Владимира Путина с индийским руководством во дворце Раштрапати Бхаван. Кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Источник: Life.ru

Церемония встречи. Видео © Telegram/ Кремль. Новости.

Президентский «Аурус» Путина в сопровождении индийской кавалерии приехал в президентский дворец, где его встретили премьер Индии Нарендра Моди и президент страны Драупади Мурму. Встречали гостя пушечными залпами, расстелив у дворца красные дорожки.

Напомним, что президент РФ прилетел вчера в Индию с двухдневным официальным визитом. Вчера у него с Нарендрой Моди состоялись неформальные переговоры, а сегодня Владимир Путин прибыл в президентский дворец Раштрапати Бхаван в Нью-Дели.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше