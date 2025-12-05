Путин оставил записку в книге почетных посетителей комплекса «Раджгхат». Фото

Ранее в ходе зарубежных поездок Путин также участвовал в памятных церемониях: во время государственного визита в Киргизию его торжественно встретили в аэропорту Манас, после чего он вместе с президентом Садыром Жапаровым возложил венки к мемориалу «Вечный огонь» в Бишкеке. Тогда же российский лидер обратил внимание на беркутов, которые были частью церемонии встречи.