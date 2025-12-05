Более 7,4 тысячи обращений поступило на Прямую линию губернатора Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей в прямом эфире 5 декабря. Конец формы Трансляция будет идти на телеканалах «Кубань 24», «Россия. Кубань» и «Краснодар», а также в аккаунтах губернатора во ВКонтакте и на Rutube.
Большинство поступивших вопросов связаны с ЖКХ — 37%. Еще 19% относятся к сфере транспорта и дорожного хозяйства, 10% — к строительству и архитектуре, 9% — соцобеспечению, 8% — здравоохранению. По образованию и культуре, экологии и природопользованию отправлено 3% обращений.
Вопросы активно задают жители Анапы, Краснодара, Туапсинского округа, Темрюкского, Щербиновского и Динского районов, Горячего Ключа, Крымского и Абинского районов, а также Новороссийска.
Направить обращения можно:
— по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края — 8-(861)268−60−44;
— через чат-бот в мессенджере MAX — Вопрос губернатору Краснодарского края;
— на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».