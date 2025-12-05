Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 7,4 тысячи обращений поступило на Прямую линию губернатора Кубани

Губернатор Кубани ответит на вопросы жителей в прямом эфире 5 декабря.

Источник: пресс-служба администрации региона

Более 7,4 тысячи обращений поступило на Прямую линию губернатора Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вениамин Кондратьев ответит на вопросы жителей в прямом эфире 5 декабря. Конец формы Трансляция будет идти на телеканалах «Кубань 24», «Россия. Кубань» и «Краснодар», а также в аккаунтах губернатора во ВКонтакте и на Rutube.

Большинство поступивших вопросов связаны с ЖКХ — 37%. Еще 19% относятся к сфере транспорта и дорожного хозяйства, 10% — к строительству и архитектуре, 9% — соцобеспечению, 8% — здравоохранению. По образованию и культуре, экологии и природопользованию отправлено 3% обращений.

Вопросы активно задают жители Анапы, Краснодара, Туапсинского округа, Темрюкского, Щербиновского и Динского районов, Горячего Ключа, Крымского и Абинского районов, а также Новороссийска.

Направить обращения можно:

— по телефону центра обработки сообщений администрации Краснодарского края — 8-(861)268−60−44;

— через чат-бот в мессенджере MAX — Вопрос губернатору Краснодарского края;

— на платформе обратной связи на портале «Госуслуги».

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше