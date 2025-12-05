Ричмонд
+1°
облачно, небольшой снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин в Нью-Дели возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди

Путин посетил комплекс Радж Гхат в Дели, расположенный на месте кремации индийского политика и философа Махатмы Ганди, и возложил венок к мемориалу.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин посетил комплекс Радж Гхат в Дели, расположенный на месте кремации индийского политика и философа Махатмы Ганди, и возложил венок к мемориалу.

Как предписывает традиция, перед входом в мемориал глава российского государства снял обувь, отдавая дань уважения памяти Ганди. После возложения венка Путин обошел мемориал по кругу и рассыпал на него лепестки роз, а также сделал запись в книге почетных гостей.

Напомним, 4−5 декабря Владимир Путин совершил государственный визит в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.

5 декабря в Нью-Дели состоялась официальная встреча Путина с президентом Индии Дроупади Мурму и премьер-министром Нарендрой Моди.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше