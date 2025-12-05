Владимир Путин в Нью-Дели возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди

Президент России Владимир Путин посетил комплекс Радж Гхат в Дели, расположенный на месте кремации индийского политика и философа Махатмы Ганди, и возложил венок к мемориалу.
Как предписывает традиция, перед входом в мемориал глава российского государства снял обувь, отдавая дань уважения памяти Ганди. После возложения венка Путин обошел мемориал по кругу и рассыпал на него лепестки роз, а также сделал запись в книге почетных гостей.
Напомним, 4−5 декабря Владимир Путин совершил государственный визит в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.
5 декабря в Нью-Дели состоялась официальная встреча Путина с президентом Индии Дроупади Мурму и премьер-министром Нарендрой Моди.