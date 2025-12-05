Ричмонд
Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди. Видео

Президент РФ Владимир Путин возложил венок к мемориалу философа и политического деятеля Махатмы Ганди. Кадры опубликовали журналисты.

Президент возложил венок к мемориалу индийского философа и политического деятеля Махатмы Ганди.

Президент РФ Владимир Путин возложил венок к мемориалу философа и политического деятеля Махатмы Ганди. Кадры опубликовали журналисты.

«Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди — идеолога движения за независимость Индии от Великобритании», — указано в посте телеканала RT в telegram-канале, где и были опубликованы кадры.

Президент также сделал запись в книге почетных гостей мемориального комплекса «Раджгхат». Этот комплекс, расположенный в Нью-Дели, возведен на месте кремации политического лидера и философа Махатмы Ганди, состоявшейся 31 января 1948 года. Для индуистов данная территория имеет статус священной.