В Майами завершились переговоры делегаций США и Украины

Подробности и результаты переговоров не раскрываются.

Источник: Аргументы и факты

Встреча представителей США и Украины завершилась в Майами. Об этом сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в украинской делегации.

Украинскую сторону представляли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, а также глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Подробности и результаты переговоров не раскрываются.

Напомним, что депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что Умеров использует зарубежные командировки, чтобы скрываться от Национального антикоррупционного бюро Украины, которое, по его словам, готовится предъявить чиновнику обвинение.