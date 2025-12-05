В Майами завершились переговоры делегаций США и Украины

Встреча представителей США и Украины завершилась в Майами. Об этом сообщил телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в украинской делегации.
Украинскую сторону представляли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, а также глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.
Подробности и результаты переговоров не раскрываются.
Напомним, что депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что Умеров использует зарубежные командировки, чтобы скрываться от Национального антикоррупционного бюро Украины, которое, по его словам, готовится предъявить чиновнику обвинение.