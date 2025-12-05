Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области избрали 3671 депутата на выборах в сентябре

Губернатор Андрей Травников поблагодарил 15 тысяч членов избиркомов за организацию масштабной кампании.

Источник: Комсомольская правда

На выборах, прошедших в Новосибирской области 14 сентября 2025 года, были замещены 3671 депутатский мандат. Об этом сообщила председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо на итоговом совещании.

Выборы раз в пять лет стали крупнейшей кампанией года, в организации которой участвовали 1807 избиркомов с общим числом членов более 15 тысяч человек. Голосование прошло на 1762 участках, почти на каждом пятом из них использовались комплексы обработки бюллетеней. В регионе зарегистрировано более 2,1 млн избирателей.

Губернатор Андрей Травников и председатель Заксобрания Андрей Шимкив поблагодарили сотрудников комиссий за слаженную и уважительную организацию выборов.