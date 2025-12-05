В Новосибирской области избрали 3671 депутата на выборах в сентябре

Выборы раз в пять лет стали крупнейшей кампанией года, в организации которой участвовали 1807 избиркомов с общим числом членов более 15 тысяч человек. Голосование прошло на 1762 участках, почти на каждом пятом из них использовались комплексы обработки бюллетеней. В регионе зарегистрировано более 2,1 млн избирателей.