Путин рассказал Моди о ситуации вокруг Украины

Президент России Владимир Путин сообщил, что во время своей встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая состоялась накануне, обсудил ситуацию вокруг Украины.
В том числе он поделился с Моди подробностями диалога с США по вопросам урегулирования конфликта.
Напомним, что встреча прошла в формате «тет-а-тет» и продолжалась более двух с половиной часов.
Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.Читать дальше