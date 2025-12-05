Ричмонд
Путин рассказал Моди о ситуации вокруг Украины

Глава государства также поделился с Моди подробностями диалога с США по урегулированию конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин сообщил, что во время своей встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая состоялась накануне, обсудил ситуацию вокруг Украины.

В том числе он поделился с Моди подробностями диалога с США по вопросам урегулирования конфликта.

Напомним, что встреча прошла в формате «тет-а-тет» и продолжалась более двух с половиной часов.

