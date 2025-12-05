С 1 января на Кубани будут увеличены дополнительные выплаты педагогам

По три тысяч рублей в месяц будут получать молодые работники государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (до 35 лет) и студенты педагогических специальностей, допущенные к преподаванию.
А педагогам муниципальных дошкольных организаций доплата увеличится до 10 тысяч рублей. Пока она составляет 5 тысяч в месяц.
На пять тысяч в месяц больше (сейчас доплата составляет 10 тысяч) будут получать учителя и некоторые педработники муниципальных общеобразовательных организаций (педагоги дополнительного образования, педагоги психологи, преподаватели организаторы ОБЖ, социальные педагоги, учителя дефектологи и логопеды).