С 1 января на Кубани будут увеличены дополнительные выплаты педагогам

Накануне депутаты Законодательного собрания Краснодарского края с 1 января 2026 года увеличили дополнительные выплаты педагогам.

Источник: предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края

По три тысяч рублей в месяц будут получать молодые работники государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (до 35 лет) и студенты педагогических специальностей, допущенные к преподаванию.

А педагогам муниципальных дошкольных организаций доплата увеличится до 10 тысяч рублей. Пока она составляет 5 тысяч в месяц.

На пять тысяч в месяц больше (сейчас доплата составляет 10 тысяч) будут получать учителя и некоторые педработники муниципальных общеобразовательных организаций (педагоги дополнительного образования, педагоги психологи, преподаватели организаторы ОБЖ, социальные педагоги, учителя дефектологи и логопеды).