Путин открыл Моди детали мирных переговоров по Украине

Президент Владимир Путин сообщил, что накануне подробно рассказал премьеру Индии Нарендре Моди о ситуации вокруг Украины. Российский лидер отметил, что речь шла не только о текущем положении дел, но и о контактах Москвы с США по возможному мирному урегулированию.

Источник: Life.ru

Путин поблагодарил индийского премьера за личное внимание к теме и за усилия, которые Дели предпринимает в вопросе стабилизации ситуации. По словам президента, Индия играет важную роль в международном диалоге, и Москва ценит позицию Моди.

Разговор состоялся в преддверии двусторонних переговоров, которые проходят в Нью-Дели на фоне активизации обсуждений мирных инициатив по Украине.

Напомним, что президент РФ прилетел вчера в Индию с двухдневным официальным визитом. Вчера у него с Нарендрой Моди состоялись неформальные переговоры, а сегодня Владимир Путин прибыл в президентский дворец Раштрапати Бхаван в Нью-Дели.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

