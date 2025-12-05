Путин открыл Моди детали мирных переговоров по Украине

Путин поблагодарил индийского премьера за личное внимание к теме и за усилия, которые Дели предпринимает в вопросе стабилизации ситуации. По словам президента, Индия играет важную роль в международном диалоге, и Москва ценит позицию Моди.
Разговор состоялся в преддверии двусторонних переговоров, которые проходят в Нью-Дели на фоне активизации обсуждений мирных инициатив по Украине.
Напомним, что президент РФ прилетел вчера в Индию с двухдневным официальным визитом. Вчера у него с Нарендрой Моди состоялись неформальные переговоры, а сегодня Владимир Путин прибыл в президентский дворец Раштрапати Бхаван в Нью-Дели.
