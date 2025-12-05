Зарубин показал, что видит Путин из окна автомобиля в Нью-Дели

Ранее сообщалось, что в столице Индии завершились приготовления к официальной церемонии встречи у Президентского дворца. Утром 5 декабря Путин прибыл на площадку, где его встретили президент Дроупади Мурму и премьер-министр Моди, после чего оркестр исполнил гимн России.