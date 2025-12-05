Ричмонд
Зарубин показал, что видит Путин из окна автомобиля в Нью-Дели

Журналист снял, как вдоль маршрута кортежа российского лидера размещены десятки плакатов с его изображениями и баннеры с Моди.

Источник: Аргументы и факты

Журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин опубликовал кадры, показывающие, что видит президент Владимир Путин из окна автомобиля «Аурус», следуя по Нью-Дели. На видеозаписи видно, что вдоль маршрута кортежа установлены многочисленные плакаты с портретами российского лидера.

Ранее сообщалось, что в столице Индии завершились приготовления к официальной церемонии встречи у Президентского дворца. Утром 5 декабря Путин прибыл на площадку, где его встретили президент Дроупади Мурму и премьер-министр Моди, после чего оркестр исполнил гимн России.