Путин заявил об «очень доверительных» военных связях России и Индии

По словам президента, Москва и Нью-Дели продолжают укреплять партнёрство, в том числе в ключевых оборонных проектах. Российская сторона подчеркивает, что такие отношения выстраиваются годами и остаются стратегически важными для обеих стран.
Напомним, что президент РФ прилетел вчера в Индию с двухдневным официальным визитом. Вчера у него с Нарендрой Моди состоялись неформальные переговоры, которые длились 2,5 часа. А сегодня Путин прибыл в президентский дворец Раштрапати Бхаван в Нью-Дели на официальную церемонию. Он рассказал, что открыл Моди детали мирных переговоров по Украине.
