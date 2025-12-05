Ричмонд
Путин заявил об «очень доверительных» военных связях России и Индии

Президент РФ Владимир Путин отметил, что сотрудничество России и Индии в военно-технической сфере построено на высоком уровне доверия. Об этом он заявил во время переговоров с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Источник: Life.ru

По словам президента, Москва и Нью-Дели продолжают укреплять партнёрство, в том числе в ключевых оборонных проектах. Российская сторона подчеркивает, что такие отношения выстраиваются годами и остаются стратегически важными для обеих стран.

Напомним, что президент РФ прилетел вчера в Индию с двухдневным официальным визитом. Вчера у него с Нарендрой Моди состоялись неформальные переговоры, которые длились 2,5 часа. А сегодня Путин прибыл в президентский дворец Раштрапати Бхаван в Нью-Дели на официальную церемонию. Он рассказал, что открыл Моди детали мирных переговоров по Украине.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

