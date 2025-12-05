ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют свыше 80% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют свыше 80% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ. Данные представлены на официальном сайте.
Как отмечается в публикации, в ходе исследования респондентам задавали прямой вопрос. В частности, уточняли, доверяют ли они лично президенту РФ Владимиру Путину. И положительно ответили сразу 80,8% опрошенных. Похожая ситуация сложилась с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. О доверии к нему заявили 60,2% опрошенных.
Тогда же у респондентов уточнили, одобряют ли они деятельность действующего президента РФ. Здесь положительно ответили 76,9% опрошенных. В случае с Мишустиным и Правительством России показатели несколько ниже — 50,1% и 47,8% соответственно.
Исследование проводилось посредством телефонного опроса. Были задействованы номера 1600 россиян со всех регионов страны. Погрешность составляет не более одного процента.
Немногим ранее ВЦИОМ выяснил, что россияне стали чаще испытывать стресс. Более того, он стал новой нормой и даже превратился в повседневный фон. Индекс стресса в октябре достиг 50,6 пунктов из 100.