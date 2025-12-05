Ричмонд
The Telegraph указала на разницу в приемах Путина и Стармера в Индии

Встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с британским коллегой Киром Стармером была протокольной и холодной, тогда как российского президента Владимира Путина в Нью-Дели встретили как старого и дорогого друга. На существенное отличие в приемах лидеров двух стран обратило внимание британское издание The Telegraph.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Газета посвятила сравнению приемов Путина и Стармера статью, пишет «Лента.ру». Журналисты напомнили, что Стармер ездил в Индию в октябре. Британский премьер-министр намеревался укрепить отношения с Нью-Дели в области энергетического сотрудничества и обсудить вопрос урегулирования украинского кризиса. Перед встречей Киру Стармеру стало известно, что Нарендра Моди тепло поздравил с днем рождения Владимира Путина. Эта новость, возможно, негативно повлияла на настрой европейского политика.

В статье The Telegraph отмечается, что переговоры Стармера и Моди можно охарактеризовать как «холодно-протокольное общение», тогда как Путина в Индии принимают совсем по-другому: с «рукопожатиями, частными ужинами и запуском индийской версии российского новостного канала Russia Today».

Британское издание сделало вывод, что Россию и Индию связывают теплые и дружеские отношения, и стремление Запада заставить Нью-Дели отказаться от дружеских и экономических связей с Москвой не приносит результата.

Напомним, российский президент прибыл в Индию с официальным визитом. В программу поездки 4 и 5 декабря включены деловые встречи, переговоры с Нарендрой Моди. Канал India Today опубликовал интервью с Владимиром Путиным, которое он дал в преддверии своей поездки в Нью-Дели.

