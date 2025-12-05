Россиянка попросила Путина отменить закон об ответственном обращении с животными

Тело мальчика было найдено утром 25 октября 2025 года возле СНТ «Теремок» в Берёзовском районе. По данным следствия, ребёнок направлялся через поле к знакомому пастуху, чтобы отправиться с ним на выпас скота. Его обнаружили проезжавшие мимо автомобилисты — на теле имелись множественные укусы головы и других частей тела.