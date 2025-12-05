Россиянка попросила Путина отменить закон об ответственном обращении с животными

После трагедии в деревне Кузнецово (Красноярский край), где стая собак загрызла 10-летнего ребёнка, мать растерзанного мальчика Елена Кривошеина обратилась к президенту РФ с просьбой пересмотреть или отменить закон 498-ФЗ. Обращение направлено на то, чтобы прекратить выпуск безнадзорных животных на улицы и «остановить страшные смерти по всей России».
Закон регулирует широкий круг вопросов — от защиты животных от жестокого обращения до требований к содержанию служебных собак. Однако одна из ключевых норм закона запрещает эвтаназию здоровых бездомных животных, что вызывает резкую общественную критику после череды нападений в разных регионах страны.
Тело мальчика было найдено утром 25 октября 2025 года возле СНТ «Теремок» в Берёзовском районе. По данным следствия, ребёнок направлялся через поле к знакомому пастуху, чтобы отправиться с ним на выпас скота. Его обнаружили проезжавшие мимо автомобилисты — на теле имелись множественные укусы головы и других частей тела.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ — халатность, повлекшая смерть человека. Следственный комитет заявил, что будет проверено бездействие должностных лиц, отвечающих за отлов и содержание безнадзорных животных.
