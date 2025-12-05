Губернатор Слюсарь сравнил ситуацию с парком Плевен с лихими 90-ми

Одной из главных проблем парковой зоны является наличие нелегальных торговых точек. Губернатор подчеркнул, что договорённость с владельцем 47 нестационарных торговых объектов не принесла результатов. Переговоры по поиску цивилизованного решения проблемы закончились неудачей, вынудив власти подать иск в арбитражный суд с требованием расторгнуть контракт и снести незаконно установленные конструкции.