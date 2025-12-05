Губернатор Слюсарь сравнил ситуацию с парком Плевен с лихими 90-ми

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь высказался о ситуации, связанной с парком имени города Плевен в Ростове-на-Дону. Выступая в программе «Разговор напрямую», глава региона охарактеризовал нынешнее положение объекта как символ эпохи девяностых.
Одной из главных проблем парковой зоны является наличие нелегальных торговых точек. Губернатор подчеркнул, что договорённость с владельцем 47 нестационарных торговых объектов не принесла результатов. Переговоры по поиску цивилизованного решения проблемы закончились неудачей, вынудив власти подать иск в арбитражный суд с требованием расторгнуть контракт и снести незаконно установленные конструкции.
Решение суда станет отправной точкой масштабной реконструкции, целью которой будет создание нового городского пространства для комфортного отдыха горожан.