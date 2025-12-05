Новую профессию смогут получить военнослужащие в казахстанской армии

Первые новобранцы в рамках пилотного проекта уже прибыли в войсковую часть 78460 Сил воздушной обороны в Алматинской области. Тут внедрена современная бытовая и учебная система, подчеркнули в Минобороны. Одним из таких нововведений стал медицинский мониторинг военнослужащих с использованием фитнес-браслетов.