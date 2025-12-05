Ричмонд
Новую профессию смогут получить военнослужащие в казахстанской армии

Проект Sarbaz+ внедряют в армии.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 5 дек — Sputnik. Министерство обороны Казахстана сообщило о старте пилотного проекта Sarbaz+ в Вооруженных Силах.

Инициатива Минобороны дает возможность получения во время срочной службы гражданской специальности в таких востребованных сферах, как IT, телекоммуникации и управление беспилотными летательными аппаратами.

«Инициатива предусматривает интеграцию воинской службы с профессиональным обучением, цифровыми решениями, системой медицинского мониторинга и организованного досуга. Эти особенности станут важным элементом социальной поддержки и повысят конкурентоспособность молодых казахстанцев, прошедших армейскую школу», — сообщили в ведомстве.

Первые новобранцы в рамках пилотного проекта уже прибыли в войсковую часть 78460 Сил воздушной обороны в Алматинской области. Тут внедрена современная бытовая и учебная система, подчеркнули в Минобороны. Одним из таких нововведений стал медицинский мониторинг военнослужащих с использованием фитнес-браслетов.

«У нас созданы все необходимые условия для солдат: от современной учебной базы до улучшенной инфраструктуры. Это инвестиции в личный и профессиональный потенциал нашей молодежи», — заявил замкомандира части 78460 Бакытжан Сейтов.

Программа охватывает солдат срочной службы, офицерский и сержантский составы, которые проходят повышение квалификации. После службы военнослужащий увольняется из армии с новыми знаниями и навыками, отметили в оборонном ведомстве.