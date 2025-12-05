Кремль сообщил о неприемлемых требованиях Европы по Украине

«Вы видели их план, который был опубликован. По-моему, от него уже отказались», — сказал Ушаков.
«Все-таки, мы в главных переговорах, в которых участвует наш президент, мы, на мой взгляд, продвигаемся вперед, это нас обнадеживает, и мы готовы дальше работать с этой американской командой», — добавил он.
По сведениям The Wall Street Journal, европейские страны уверены, что Киев не должен идти на сделку с Россией без получения гарантий безопасности от США. Во время разговора украинского президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами, последние настаивали, что Вашингтону должна быть отведена главная роль в области обеспечения гарантий безопасности для Украины, и подчеркивали: от США необходимо добиться четкого разъяснения их позиции по этому вопросу, «прежде чем соглашаться на требования России», утверждают источники.
Spiegel выяснил, что Макрон тогда предупредил: «Существует вероятность того, что США предадут Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности». Французский президент также предупредил Зеленского, что ему грозит «большая опасность». В Елисейском дворце заверили, что Макрон «не употреблял этих слов».
Три дня назад, 2 декабря, в Кремле прошли переговоры с американской делегацией. В нее вошли спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. «Компромиссного варианта найдено не было, но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемыми. Но их нужно обсуждать», — рассказал Ушаков по завершению встречи.