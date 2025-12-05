Кремль сообщил о неприемлемых требованиях Европы по Украине

По сведениям The Wall Street Journal, европейские страны уверены, что Киев не должен идти на сделку с Россией без получения гарантий безопасности от США. Во время разговора украинского президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами, последние настаивали, что Вашингтону должна быть отведена главная роль в области обеспечения гарантий безопасности для Украины, и подчеркивали: от США необходимо добиться четкого разъяснения их позиции по этому вопросу, «прежде чем соглашаться на требования России», утверждают источники.