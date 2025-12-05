Губернатор проверил работу больниц в Ладушкине и Мамоново

В ходе визита он оценил состояние зданий, оснащение и пообщался с пациентами и медиками.
В Ладушкине губернатор отметил, что у больницы есть потенциал — например, свободный третий этаж, — но внешний вид и часть помещений требуют ремонта. Он поручил министру здравоохранения подготовить проект и смету на обновление здания, создание комфортной среды и дооснащение современным оборудованием (в декабре ожидают поступление колпоскопа и пневмотонометра).
Во время осмотра одна из многодетных матерей, чей муж участвует в СВО, обратила внимание на отсутствие приёма детских узких специалистов в поликлинике. Губернатор предложил организовать выездные дни для таких врачей из областного центра, возможно, с использованием медицинского автопоезда.
Также обсудили обеспечение льготными лекарствами. Беспрозванных подчеркнул, что средства на них заложены в бюджете на следующий год, и поручил создать двухмесячный запас препаратов, чтобы избежать перебоев.
В Мамоновской больнице губернатор проверил исполнение ранее данных поручений. Здесь уже поменяли покрытие в детской поликлинике, а ремонт терапевтического отделения запланирован на будущий год. Кроме того, в больницу недавно приехал работать молодой врач-офтальмолог по программе «Земский доктор».
В 2025 году на проектирование капремонта больницы выделено 1,07 млн рублей, а на ремонт дневного стационара в 2026 году предусмотрено 10,5 млн рублей.