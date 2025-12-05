Губернатор проверил работу больниц в Ладушкине и Мамоново

В Ладушкине губернатор отметил, что у больницы есть потенциал — например, свободный третий этаж, — но внешний вид и часть помещений требуют ремонта. Он поручил министру здравоохранения подготовить проект и смету на обновление здания, создание комфортной среды и дооснащение современным оборудованием (в декабре ожидают поступление колпоскопа и пневмотонометра).