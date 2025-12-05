Что значат слова Путина о разделении мирного плана США на пакеты

Эксперт обратил внимание, что американцы настроены на достижение долгосрочного урегулирования конфликта, а не просто объявления о режиме прекращения огня. Он добавил, что сейчас «мяч на украинской стороне» и Киеву уже не удастся отказаться от предложений и заявить, что это Москва отказывается от мира.