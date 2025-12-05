Что значат слова Путина о разделении мирного плана США на пакеты

Рассказывая о российско-американском диалоге по вопросам разрешения конфликта на Украине, Владимир Путин подчеркнул, что основой мирных инициатив Вашингтона являются соглашения, достигнутые на саммите на Аляске в августе. Президент добавил, что Россия освободит Донбасс и Новороссию или военным, или дипломатическим путем, пишут «Ведомости».
О конкретном содержании пакетов плана пока официальной информации нет.
О «четырех корзинах» договоренностей по урегулированию конфликта на Украине ранее шла речь на переговорах российской и украинской делегаций в марте 2022 года. Тогда говорилось о четырех блоках предложений. Первый касался отказа Киева от вступления в НАТО, второй — ограничения численности ВСУ, третий — политического устройства Украины и четвертый — передачи территорий.
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев считает, что разделение на четыре части мирного плана Трампа — это просто технический подход. Собеседник «Ведомостей» отметил что пока не сформированы рабочие группы для ведения переговоров по каждому блоку, хотя Россия еще в Стамбуле предлагала такое решение.
Эксперт обратил внимание, что американцы настроены на достижение долгосрочного урегулирования конфликта, а не просто объявления о режиме прекращения огня. Он добавил, что сейчас «мяч на украинской стороне» и Киеву уже не удастся отказаться от предложений и заявить, что это Москва отказывается от мира.
Силаев полагает, что трансформация плана Трампа возможна, и пока документ сформирован только на основе американских инициатив, иначе на переговорах в Кремле 2 декабря предложения Вашингтона бы поддержали, а не высказывали замечания в течение пяти часов.
Эксперт уточнил, что Белый дом понимает, что в настоящее время у Киева невыгодные позиции. Вашингтон пытается спасти Украину как «свой и западный актив».
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что пока диалог Кремля и Белого дома ведется в позитивном ключе, но является безрезультатным. Москва демонстрирует твердость и не готова соглашаться на ряд предложений. Ключевыми для России являются вопросы освобождения территории Донбасса и ограничение военных возможностей для Украины в будущем.
Эксперт полагает, что американцы знали о неготовности российской стороны к смягчению точки зрения. Лукьянов напомнил, что со стороны Путина было заявлено, что Россия успешно продвигается в зоне СВО и торопиться с переговорами у Москвы «резона нет», так как с каждым шагом ВС РФ положение ВСУ и украинских властей ухудшается.