Правительство Самарской области уйдет в отставку 15 декабря

Вячеслав Федорищев напомнил, что в сентябре в устав Самарской области внесли изменения. В регионе планомерно снижают количество государственных служащих, но это связано не с плохим качеством их работы, а с повышением эффективности процессов работы правительства. По словам губернатора, примерно 70% руководителей среди чиновников продолжат работу в правительстве в том или ином формате. Он заявил, что костяк региональной команды сформирован уже год назад, и все изменения идут по плану.