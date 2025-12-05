Губернатор Дона Юрий Слюсарь ответил на вопросы жителей региона

Губернатор подробно разъяснил планы по строительству школ и поликлиник в новых жилых комплексах, по капитальному ремонту районных больниц и школ, обновлению инженерных сетей и котельных. Он также рассказал о проектах по благоустройству и озеленению парков и скверов в рамках программы «Территория детства», обновлении детских площадок, решении кадрового дефицита в медицине, развитии спортивной инфраструктуры, перспективах ростовского ипподрома и испытаниях скаковых пород лошадей. Отдельно обсуждались и личные темы: губернатор рассказал о своём питомце и семейных традициях.