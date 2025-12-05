Губернатор Дона Юрий Слюсарь ответил на вопросы жителей региона

«Я очень надеюсь, что смог ответить на те вопросы, которые действительно волнуют жителей области. Затронули самый широкий спектр тем, но в приоритете были те, что волнуют в наибольшей степени: ЖКХ, транспорт, благоустройство. Надеюсь, что наше общение сегодня было полезным», — заявил Юрий Слюсарь.
Разговор губернатора с жителями Дона длился около двух часов. В прямом эфире 4 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ответил на 57 вопросов жителей региона.
Всего на платформы для сбора вопросов поступило 3847 обращений. Колл-центр принял 335 многоканальных звонков. В Аксайском районе и Таганроге работали выездные студии с открытым микрофоном, где присутствующие могли задать вопросы напрямую.
Чаще всего донские жители интересовались жилищно-коммунальными проблемами и благоустройством, дорогами и транспортом, здравоохранением, социальной поддержкой и образованием. Отдельный блок вопросов поступил от ветеранов СВО и их семей. Жители нескольких населенных пунктов жаловались на работу общественного транспорта и состояние остановочных комплексов, интересовались строительством ливневок в Ростове, ремонтом моста между Ростовом и Батайском и восстановлением автовокзала в Сальске.
Губернатор подробно разъяснил планы по строительству школ и поликлиник в новых жилых комплексах, по капитальному ремонту районных больниц и школ, обновлению инженерных сетей и котельных. Он также рассказал о проектах по благоустройству и озеленению парков и скверов в рамках программы «Территория детства», обновлении детских площадок, решении кадрового дефицита в медицине, развитии спортивной инфраструктуры, перспективах ростовского ипподрома и испытаниях скаковых пород лошадей. Отдельно обсуждались и личные темы: губернатор рассказал о своём питомце и семейных традициях.
Завершая эфир, губернатор выразил надежду, что сумел ответить на наиболее волнующие жителей вопросы, и подчеркнул, что все обращения, поступившие в ходе прямой линии, будут зафиксированы и предметно рассмотрены, а их авторы получат ответы.