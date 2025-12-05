Татьяна Кочу, мэр Оргеева, заявила, что, к великому сожалению, прекращается финансирование любимого народного парка OrheiLand. Он будет закрыт:
"Многие помнят, как 7 лет назад Илан Шор превратил заброшенную болотистую территорию в жемчужину Оргеева с аллеями, детскими площадками, аттракционами.
Здесь дети абсолютно бесплатно катались на каруселях, угощались мороженым, участвовали в разных программах и шоу, смотрели концерты звезд и цирковые представления. Для ребят был организован и бесплатный проезд в парк.
С 2018 года OrheiLand принял более 5 миллионов детей и взрослых. Парк обеспечивал сотни рабочих мест.
Мы понимаем, что закрытие парка будет очень большой потерей для простых жителей.
Деятелям PAS все равно: их семьям доступны развлечения в Париже и Дубае. А для сотен тысяч малообеспеченных молдавских семей парк стал спасением — только здесь они могли подарить ребенку сказку.
Но уничтожать нашу команду и хвалиться нашими достижениями у PAS больше не получится. Получилось у них только одно — раздавить детскую мечту", — заключила мэр.
