Любимый народный парк OrheiLand закрывается: У правящей в Молдове партии получилось только одно — раздавить детскую мечту

С 2018 года OrheiLand принял более 5 миллионов детей и взрослых, парк обеспечивал сотни рабочих мест.

Источник: Комсомольская правда

Татьяна Кочу, мэр Оргеева, заявила, что, к великому сожалению, прекращается финансирование любимого народного парка OrheiLand. Он будет закрыт:

"Многие помнят, как 7 лет назад Илан Шор превратил заброшенную болотистую территорию в жемчужину Оргеева с аллеями, детскими площадками, аттракционами.

Здесь дети абсолютно бесплатно катались на каруселях, угощались мороженым, участвовали в разных программах и шоу, смотрели концерты звезд и цирковые представления. Для ребят был организован и бесплатный проезд в парк.

С 2018 года OrheiLand принял более 5 миллионов детей и взрослых. Парк обеспечивал сотни рабочих мест.

Мы понимаем, что закрытие парка будет очень большой потерей для простых жителей.

Деятелям PAS все равно: их семьям доступны развлечения в Париже и Дубае. А для сотен тысяч малообеспеченных молдавских семей парк стал спасением — только здесь они могли подарить ребенку сказку.

Но уничтожать нашу команду и хвалиться нашими достижениями у PAS больше не получится. Получилось у них только одно — раздавить детскую мечту", — заключила мэр.

