Переговоры Путина и Моди завершились

Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу в Хайдарабадском дворце в Дели состоялись российско-индийские переговоры на высшем уровне.
Как ожидается, по итогам переговоров лидеры сделают заявления для СМИ.
