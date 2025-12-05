Губернатор Федорищев: «Долг “Крыльев Советов” отдадим до конца 2025 года»

В пятницу, 5 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии прокомментировал многомиллионный долг «Крыльев Советов», который уже начали взыскивать судебные приставы.
Долг никак не влияет на команду. Он копился 10 лет и системно не отдавался. Надо прямо сказать: «Крылья Советов» — актив правительства Самарской области. Акционеры не влияют на стратегию клуба, не помогают в решении финансовых проблем, не вкладывают в развитие команды. До конца года мы планируем большую часть долга отдать, но скорее всего, весь. Это не повлияет никак на спортивные результаты, но, отдав долг, мы поступим справедливо.
При этом у клуба есть пять дней с момента начала исполнительного производства, чтобы погасить всю сумму задолженности — 928 миллионов рублей. Сделать это нужно уже на этой неделе. В противном случае могут быть арестованы счета и имущество клуба. Ранее сообщалось, что долг команды может выплатить банк.
Напомним, в январе 2025 года на «Крылья Советов» подали в суд из-за долга. Тогда в пресс-службе «Ростеха» отметили, что основной срок погашения задолженности истек еще в 2016 году. Самарский футбольный клуб рассчитывал урегулировать ситуацию и начал выплачивать долг. Однако позже компания добилась через суд возврата сразу всей суммы.