Губернатор Федорищев: «Долг “Крыльев Советов” отдадим до конца 2025 года»

Долг никак не влияет на команду. Он копился 10 лет и системно не отдавался. Надо прямо сказать: «Крылья Советов» — актив правительства Самарской области. Акционеры не влияют на стратегию клуба, не помогают в решении финансовых проблем, не вкладывают в развитие команды. До конца года мы планируем большую часть долга отдать, но скорее всего, весь. Это не повлияет никак на спортивные результаты, но, отдав долг, мы поступим справедливо.