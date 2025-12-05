Ричмонд
Губернатор Федорищев: «Долг “Крыльев Советов” отдадим до конца 2025 года»

Вячеслав Федорищев заявил, что долг «Крыльев Советов» никак не влияет на команду.

Источник: ПФК "Крылья Советов"

В пятницу, 5 декабря, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии прокомментировал многомиллионный долг «Крыльев Советов», который уже начали взыскивать судебные приставы.

Долг никак не влияет на команду. Он копился 10 лет и системно не отдавался. Надо прямо сказать: «Крылья Советов» — актив правительства Самарской области. Акционеры не влияют на стратегию клуба, не помогают в решении финансовых проблем, не вкладывают в развитие команды. До конца года мы планируем большую часть долга отдать, но скорее всего, весь. Это не повлияет никак на спортивные результаты, но, отдав долг, мы поступим справедливо.

Вячеслав Федорищев
губернатор Самарской области

При этом у клуба есть пять дней с момента начала исполнительного производства, чтобы погасить всю сумму задолженности — 928 миллионов рублей. Сделать это нужно уже на этой неделе. В противном случае могут быть арестованы счета и имущество клуба. Ранее сообщалось, что долг команды может выплатить банк.

Напомним, в январе 2025 года на «Крылья Советов» подали в суд из-за долга. Тогда в пресс-службе «Ростеха» отметили, что основной срок погашения задолженности истек еще в 2016 году. Самарский футбольный клуб рассчитывал урегулировать ситуацию и начал выплачивать долг. Однако позже компания добилась через суд возврата сразу всей суммы.

