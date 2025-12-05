Появились кадры последствий взрыва в комплексе «Грозный-Сити» после атаки БПЛА

По информации Минобороны РФ, в ночь на 5 декабря над регионами России сбили 41 украинский беспилотник. Над Самарской областью и Крымом уничтожили по девять БПЛА, над Саратовской — восемь, над Волгоградской и Ростовской — по семь, над Краснодарским краем — один.