Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

«В этих вопросах нужна системная работа. Тема развития внутреннего туризма — очень важная. Современные туристические проекты, цифровые сервисы для путешественников не только открывают новые возможности для знакомства с богатым наследием России, но и способствуют социально-экономическому росту региона», — сказал руководитель республики.
По словам Минниханова, популяризация уникальных культурных и природных объектов, развитие современной инфраструктуры позволяет вывести внутренний туризм на новый уровень.
«Людям сейчас нужны новые ощущения. В России достаточно интересных мест, не обязательно ехать за границу. И хорошая инфраструктура в нашей стране создана, по качеству ничем не уступает», — отметил он.
Раис РТ подчеркнул, что каждый регион России может достойно принять туристов.