Главой Новочеркасска стал Павел Исаков

Городская дума Новочеркасска большинством голосов утвердила на пост главы города бывшего главу Советского района Ростова-на-Дону Павла Исакова.

Источник: Коммерсантъ

Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в горадминистрации.

Ранее кандидатуру Павла Исакова поддержал губернатор Юрий Слюсарь. До избрания на пост главы города господин Исаков был исполнительным директором ООО «Экотехнологии».

В конкурсе на пост главы Новочеркасска участвовали восемь претендентов. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», от участия в нем отказался врио главы города Николай Толмачев.

Максимальные баллы в тестировании набрали Павел Исаков и Ольга Грицай. Однако за господина Исакова проголосовало большинство депутатов.

Как ранее сообщал «Ъ-Юг», Павла Исакова от должности главы администрации Советского района Ростова-на-Дону в ноябре 2020 года освободил действующий тогда глава администрации города Алексей Логвиненко.

