Орбан спрогнозировал разрушение режима санкций против России

Прогноз о том, что действие антироссийских санкций будет прекращено после того, как Москва и Киев достигнут мирных договоренностей, глава венгерского правительства представил в эфире радиостанции Kossuth, сообщают «Ведомости».
Он уточнил, что урегулирование ситуации на Украине должно положить начало процессу упразднения системы из тысяч ограничений. Премьер также заявил, что надеется, что российско-украинское противостояние будет прекращено до того, как наступит срок отказа от российских углеводородов в Европе.
Виктор Орбан подтвердил намерение венгерского кабинета министров в суде Евросоюза доказать неправомерность введения запрета на закупку российской нефти и газа для стран — членов объединения. В Будапеште полагают, что решение об этом полагалось принимать на основе консенсуса всех государств ЕС, а не путем простого голосования.
Венгерский премьер уточнил, что остановка поставок российских энергоносителей негативно скажется на экономике страны, жизни обычных граждан.
23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций в отношении России, в рамках которого страны объединения предпринимают меры, чтобы полностью отказаться от российского газа. Полное прекращение поставок должно быть достигнуто к 1 января 2027 года.