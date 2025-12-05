Ричмонд
Орбан спрогнозировал разрушение режима санкций против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение конфликта на Украине приведет к снятию ограничений, ранее введенных в отношении России. Он также выразил надежду, что Евросоюз не сможет реализовать свой план по полному отказу от российских энергоносителей, пишут «Ведомости».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Прогноз о том, что действие антироссийских санкций будет прекращено после того, как Москва и Киев достигнут мирных договоренностей, глава венгерского правительства представил в эфире радиостанции Kossuth, сообщают «Ведомости».

Он уточнил, что урегулирование ситуации на Украине должно положить начало процессу упразднения системы из тысяч ограничений. Премьер также заявил, что надеется, что российско-украинское противостояние будет прекращено до того, как наступит срок отказа от российских углеводородов в Европе.

Виктор Орбан подтвердил намерение венгерского кабинета министров в суде Евросоюза доказать неправомерность введения запрета на закупку российской нефти и газа для стран — членов объединения. В Будапеште полагают, что решение об этом полагалось принимать на основе консенсуса всех государств ЕС, а не путем простого голосования.

Венгерский премьер уточнил, что остановка поставок российских энергоносителей негативно скажется на экономике страны, жизни обычных граждан.

23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций в отношении России, в рамках которого страны объединения предпринимают меры, чтобы полностью отказаться от российского газа. Полное прекращение поставок должно быть достигнуто к 1 января 2027 года.

