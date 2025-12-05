Путин: Россия помогает Индии в модернизации армии

«Россия и Индия традиционно тесно сотрудничают в военно-технической сфере. Наша страна более полувека помогает в оснащении и модернизации индийской армии, включая силы противовоздушной обороны, авиацию и флот», — сказал он.
