Путин: Россия помогает Индии в модернизации армии

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 декабря. /ТАСС/. Москва тесно сотрудничает с Нью-Дели в сфере обороны, в том числе традиционно помогает в модернизации армии, включая ПВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Россия и Индия традиционно тесно сотрудничают в военно-технической сфере. Наша страна более полувека помогает в оснащении и модернизации индийской армии, включая силы противовоздушной обороны, авиацию и флот», — сказал он.

