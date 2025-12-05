США усилили группировку ВМС в Карибском море еще одним ракетным эсминцем

«Мы можем это подтвердить», — ответили в пресс-службе ВМС США на вопрос о том, действительно ли эсминец пополнил группировку кораблей США в Карибском море, говорится в заметке IOL. Капитан корабля Дэвид Кук, со своей стороны, заявил, что USS Thomas Hudner «готов к бою», а экипаж «готов выполнить поставленную страной задачу».
Корабль покинул базу Мейпорт во Флориде. Сейчас в Карибском море, примерно в 110−160 километрах от берегов Венесуэлы, сосредоточена мощная группировка кораблей ВМС США. В нее входят авианосец USS Gerald Ford, два крейсера и пять эсминцев, а также десантная группа в составе трех больших десантных кораблей с 3000 морских пехотинцев на борту. Все крейсеры и эсминцы оснащены крылатыми ракетами Tomahawk.
Более того, Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Венесуэлу и избегать любых поездок в страну.