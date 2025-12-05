Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США усилили группировку ВМС в Карибском море еще одним ракетным эсминцем

Эсминец Thomas Hudner присоединился к группировке кораблей Южного командования Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в Карибском море. Об этом сообщила пресс-служба Военно-морского института США со ссылкой на представителя ВМС США.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Navy

«Мы можем это подтвердить», — ответили в пресс-службе ВМС США на вопрос о том, действительно ли эсминец пополнил группировку кораблей США в Карибском море, говорится в заметке IOL. Капитан корабля Дэвид Кук, со своей стороны, заявил, что USS Thomas Hudner «готов к бою», а экипаж «готов выполнить поставленную страной задачу».

Корабль покинул базу Мейпорт во Флориде. Сейчас в Карибском море, примерно в 110−160 километрах от берегов Венесуэлы, сосредоточена мощная группировка кораблей ВМС США. В нее входят авианосец USS Gerald Ford, два крейсера и пять эсминцев, а также десантная группа в составе трех больших десантных кораблей с 3000 морских пехотинцев на борту. Все крейсеры и эсминцы оснащены крылатыми ракетами Tomahawk.

Более того, Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Венесуэлу и избегать любых поездок в страну.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше