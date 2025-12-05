США решили не допустить «постоянного расширения» НАТО

НАТО не должно восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс», следует предотвратить такое развитие событий. Об этом сказано в обновленной Стратегии национальной безопасности США среди приоритетов политики в отношении Европы. Документ опубликован на сайте Белого дома.
«В долгосрочной перспективе более чем вероятно, что, самое позднее, через несколько десятилетий некоторые члены НАТО станут в большинстве неевропейскими. Таким образом, остается открытым вопрос, будут ли они рассматривать свое место в мире или свой союз с Соединенными Штатами так же, как те, кто подписал устав НАТО», — говорится в документе.
В декабре 2021 года Москва призвала США и НАТО подписать соглашение о гарантиях безопасности, среди которых был отказ блока от расширения на восток, в том числе за счет Украины и Грузии. В НАТО тогда заявили о приверженности политике «открытых дверей».
Москва называла стремление Киева в альянс одной из причин начала военной операции. В Кремле заявили, что это является «угрожающим для нас событием». Отказ Киева от стремления в НАТО является одним из требований Москвы для урегулирования конфликта.
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в мае говорил, что опасения России из-за расширения НАТО к ее границам обоснованны. По его словам, Вашингтон готов прекратить это.
В документе отмечается, что партнерство США с Европой пошло на пользу американской стороне. «Мы не только не можем позволить себе списывать Европу со счетов — это было бы губительно для тех целей, которые преследует эта стратегия», — сказано там. Стратегия предусматривает, что США должны помочь Европе «скорректировать ее нынешнюю траекторию».
«Прошли времена, когда США, подобно Атласу, удерживали на себе весь мировой порядок. Среди наших многочисленных союзников и партнеров десятки богатых и образованных стран, которые должны взять на себя главную ответственность за свои регионы и внести гораздо больший вклад в нашу коллективную оборону», — отмечается в стратегии.
Среди приоритетов политики США в отношении Европы значится в том числе предоставление ей возможности «самостоятельно встать на ноги и действовать как группа объединенных суверенных государств, в том числе путем принятия на себя главной ответственности за собственную оборону, без доминирования какой-либо враждебной державы».
Также отмечается необходимость проведения переговоров о скорейшем прекращении боевых действий на Украине, чтобы стабилизировать европейскую экономику, восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией и «предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны». В Вашингтоне считают, что урегулирование отношений России и Европы потребует «значительного дипломатического участия» США.
«Администрация [президента США Дональда] Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну. Значительное большинство европейцев хочет мира, но это желание не воплощается в политику», — говорится в документе.
В Москве не раз заявляли о ценности усилий нынешней администрации США в урегулировании конфликта на Украине, а также о том, что действия Европы направлены на то, чтобы подорвать эти усилия.