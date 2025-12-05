Путин и Моди рассказали о приоритетах в переговорах

Путин также отметил тесное экономическое взаимодействие России и Индии. Он напомнил, что по итогам прошлого года товарооборот двух стран составил около $65 млрд. Стороны планируют довести этот показатель до $100 млрд, для этого была согласована программа развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.