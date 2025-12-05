Крым и Абхазия утвердили план сотрудничества на ближайшие три года

Как отметил зампредседателя Совета министров Крыма — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, Абхазия является настоящим другом Крыма. По его словам, сотрудничество между двумя республиками имеет разносторонний характер и большие перспективы.
Вице-премьер правительства Абхазии Джамсух Нанба в свою очередь отметил, что работа совместной комиссии уже показывает определенные результаты.
«Есть направления, которые мы хотим развивать дальше. Абхазия обладает рядом экономических, социальных, гуманитарных преимуществ, как и Крым обладает достаточно серьезным потенциалом. Наша задача — выступить площадкой, на которой предприниматели Крыма и Абхазии могут взаимодействовать и реализовывать крупные проекты», — сказал Нанба.
В ходе заседания комиссии стороны обсудили план мероприятий на ближайшие три года. В частности, принято решение организовать реверсную бизнес-миссию из Абхазии в Крым, а также презентовать экономический и инвестиционный потенциал Абхазии на Ялтинском экономическом форуме.
В области сельского хозяйства отмечена необходимость обмена опытом по выращиванию и переработке эфиромасличного сырья. Также стороны условились сформировать список абхазских компаний, заинтересованных во взаимодействии с представителями агропромышленного комплекса Крыма.
Также Крым планирует содействовать Абхазии в проведении презентации ее туристического потенциала на форуме «ТуристЭкспо. Крым» в Ялте и провести для руководителей абхазских туркомпаний информационно-ознакомительный тур по полуострову.