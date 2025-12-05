Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым и Абхазия утвердили план сотрудничества на ближайшие три года

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. В Крым с официальным визитом прибыла делегация Кабинета министров Абхазии. В пятницу в Симферополе состоялось заседание совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между правительствами Крыма и Абхазии, на котором обсуждался план сотрудничества республик на 2025−2027 годы, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Источник: РИА "Новости"

Как отметил зампредседателя Совета министров Крыма — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, Абхазия является настоящим другом Крыма. По его словам, сотрудничество между двумя республиками имеет разносторонний характер и большие перспективы.

Вице-премьер правительства Абхазии Джамсух Нанба в свою очередь отметил, что работа совместной комиссии уже показывает определенные результаты.

«Есть направления, которые мы хотим развивать дальше. Абхазия обладает рядом экономических, социальных, гуманитарных преимуществ, как и Крым обладает достаточно серьезным потенциалом. Наша задача — выступить площадкой, на которой предприниматели Крыма и Абхазии могут взаимодействовать и реализовывать крупные проекты», — сказал Нанба.

В ходе заседания комиссии стороны обсудили план мероприятий на ближайшие три года. В частности, принято решение организовать реверсную бизнес-миссию из Абхазии в Крым, а также презентовать экономический и инвестиционный потенциал Абхазии на Ялтинском экономическом форуме.

В области сельского хозяйства отмечена необходимость обмена опытом по выращиванию и переработке эфиромасличного сырья. Также стороны условились сформировать список абхазских компаний, заинтересованных во взаимодействии с представителями агропромышленного комплекса Крыма.

В области промышленности решено наладить поставки из Крыма товаров электроприборостроения, сварочного оборудования, косметики, продукции химпрома, из Абхазии — цитрусовых, безалкогольных напитков и воды.

Также Крым планирует содействовать Абхазии в проведении презентации ее туристического потенциала на форуме «ТуристЭкспо. Крым» в Ялте и провести для руководителей абхазских туркомпаний информационно-ознакомительный тур по полуострову.