СМИ: достигнуто соглашение о первоначальных шагах по разоружению ХАМАС

КАИР, 5 дек — РИА Новости. Достигнуто соглашение о первоначальных шагах по разоружению палестинского движения ХАМАС, речь идет о тяжелом вооружении, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Посредники и Вашингтон в ходе контактов добились прогресса по второму этапу соглашения по Газе. Достигнуто соглашение о первоначальных шагах по разоружению движения ХАМАС, подразумевается тяжелое вооружение», — говорится в сообщении.

