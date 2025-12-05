Электронные визы и поставки топлива. Итоги переговоров Путина и Моди

В свою очередь Моди сообщил, что Индия вскоре начнет выдавать российским гражданам 30-дневные электронные визы, которые смогут запрашивать как отдельные туристы, так и туристические группы.
ТАСС собрал ключевые заявления лидеров.
О прошедших переговорах
По словам Путина, переговоры с Индией «были весьма полезными, прошли в конструктивной и дружественной обстановке в духе особо привилегированного партнерства России и Индии».
Глава государства отметил, что Россия удовлетворена результатами переговоров с индийскими коллегами в Нью-Дели.
Путин уверен, что «достигнутые договоренности на деле будут способствовать дальнейшему углублению российско-индийского стратегического партнерства на благо наших стран и народов Индии и России».
О двусторонних отношениях
Российский лидер отметил, что Москве и Нью-Дели «по силам вывести» товарооборот на отметку $100 млрд.
Путин сообщил, что Россия и Индия ведут работу над созданием зоны свободной торговли Нью-Дели с Евразийским экономическим союзом.
Моди в свою очередь заявил, что Россия и Индия договорились дополнить программу экономического сотрудничества до 2030 года, чтобы сделать торговлю и инвестиции «более диверсифицированными и сбалансированными, более устойчивыми».
По его словам, российско-индийские отношения «всегда выдерживали испытание временем».
Моди выразил уверенность, что в будущем дружба России и Индии поможет бороться с глобальными вызовами и стать «лидерами более процветающего будущего».
Он отнес к важным сферам взаимодействия с Россией сотрудничество по энергетике, критически важным минералам и судостроению.
О поставках топлива
Россия и дальше готова «обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики», заявил Путин.
Об электронных визах
Индия вскоре начнет выдавать российским гражданам 30-дневные электронные визы, которые смогут запрашивать как отдельные туристы, так и туристические группы, сообщил Моди.
О помощи России в модернизации индийской армии
Москва тесно сотрудничает с Нью-Дели в сфере обороны, в том числе традиционно «помогает в оснащении и модернизации индийской армии, включая силы противовоздушной обороны, авиацию и флот», отметил Путин.
Об украинском конфликте
Индия поддерживает все усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил Моди.