Электронные визы и поставки топлива. Итоги переговоров Путина и Моди

Россия и дальше готова обеспечивать бесперебойную поставку топлива для растущей экономики Индии, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Источник: Пресс-служба Президента России

В свою очередь Моди сообщил, что Индия вскоре начнет выдавать российским гражданам 30-дневные электронные визы, которые смогут запрашивать как отдельные туристы, так и туристические группы.

ТАСС собрал ключевые заявления лидеров.

О прошедших переговорах

По словам Путина, переговоры с Индией «были весьма полезными, прошли в конструктивной и дружественной обстановке в духе особо привилегированного партнерства России и Индии».

Глава государства отметил, что Россия удовлетворена результатами переговоров с индийскими коллегами в Нью-Дели.

Путин уверен, что «достигнутые договоренности на деле будут способствовать дальнейшему углублению российско-индийского стратегического партнерства на благо наших стран и народов Индии и России».

О двусторонних отношениях

Российский лидер отметил, что Москве и Нью-Дели «по силам вывести» товарооборот на отметку $100 млрд.

Путин сообщил, что Россия и Индия ведут работу над созданием зоны свободной торговли Нью-Дели с Евразийским экономическим союзом.

Моди в свою очередь заявил, что Россия и Индия договорились дополнить программу экономического сотрудничества до 2030 года, чтобы сделать торговлю и инвестиции «более диверсифицированными и сбалансированными, более устойчивыми».

По его словам, российско-индийские отношения «всегда выдерживали испытание временем».

Моди выразил уверенность, что в будущем дружба России и Индии поможет бороться с глобальными вызовами и стать «лидерами более процветающего будущего».

Он отнес к важным сферам взаимодействия с Россией сотрудничество по энергетике, критически важным минералам и судостроению.

О поставках топлива

Россия и дальше готова «обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики», заявил Путин.

Об электронных визах

Индия вскоре начнет выдавать российским гражданам 30-дневные электронные визы, которые смогут запрашивать как отдельные туристы, так и туристические группы, сообщил Моди.

О помощи России в модернизации индийской армии

Москва тесно сотрудничает с Нью-Дели в сфере обороны, в том числе традиционно «помогает в оснащении и модернизации индийской армии, включая силы противовоздушной обороны, авиацию и флот», отметил Путин.

Об украинском конфликте

Индия поддерживает все усилия по урегулированию конфликта на Украине, заявил Моди.

