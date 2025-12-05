Европейские лидеры пожаловались на Трампа

Главы стран Евросоюза (ЕС) жалуются, что администрация президента США Дональда Трампа держала их в неведении относительно течения мирных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС сообщает американская газета The Washington Post (WP).