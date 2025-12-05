Европейские лидеры пожаловались на Трампа

«Из-за подхода Трампа европейские лидеры постоянно оставались в неведении, полагаясь на утечки и новостные сводки о последних событиях», — пишет издание.
По словам эксперта, европейцы должны «приспособиться к новой реальности».
Ранее газета Der Spiegel раскрыла, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц «глубоко не доверяют» Трампу. Согласно имеющимся в распоряжении редакции расшифровкам их беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским, Мерц и Макрон поделились с коллегой, что «существует вероятность предательства Украины».