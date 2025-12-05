Губернатор Самарской области Федорищев назвал две главные цели на 2026 год

Первая — это стремление к победе, что важно для всей страны. Вячеслав Федорищев отметил, что стоит задача по максимальной мобилизации людей, которые хотели бы защищать страну с оружием в руках. Также он напомнил о промышленном потенциале региона, что имеет большой вклад в общую победу.