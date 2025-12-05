Ричмонд
Губернатор Самарской области Федорищев назвал две главные цели на 2026 год

Глава Самарской области определил приоритеты на следующий год.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, завершая прямую линию 5 декабря, рассказал о главных целях для региона на следующий 2026 года. По его словам, есть две такие цели.

Первая — это стремление к победе, что важно для всей страны. Вячеслав Федорищев отметил, что стоит задача по максимальной мобилизации людей, которые хотели бы защищать страну с оружием в руках. Также он напомнил о промышленном потенциале региона, что имеет большой вклад в общую победу.

Вторая цель — это дальнейшее развитие экономики. Перед властями региона стоит немало задач на 2026 и последующие годы, и для этого важно, чтобы экономика была устойчивой. Напомним, что в 2026 году объем инвестиций в регионе вырос на 30 миллиардов рублей.

