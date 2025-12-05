Ричмонд
Губернатор Кубани Кондратьев назвал сроки ликвидации ЧС в Анапе

Сегодня в прямом эфире «прямой линии» губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал проблему с мазутом в Анапе. Вопрос о возобновлении курортного сезона в следующем году задала жительница курорта.

Источник: РИА "Новости"

«Мы уже оказали поддержку бизнесу на 1,5 миллиарда рублей. Сегодня активно ведем работу с Роспотребнадзором, и я знаю, что на федеральном уровне делается все, чтобы законсервировать мазут в Черном море», — отметил губернатор.

По словам главы края, проблема будет решена к началу сезона или к концу этой зимы.

Напомним, что утром 15 декабря 2024 года в Керченском проливе затонули два танкера, перевозивших мазут. Произошедшее повлекло за собой экологическую катастрофу, в результате которой пострадали десятки тысяч морских и сухопутных обитателей кубанских курортов. Сокрушительный удар пришелся также по туристическому бизнесу местных жителей.

