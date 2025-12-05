Губернатор Кубани Кондратьев назвал сроки ликвидации ЧС в Анапе

«Мы уже оказали поддержку бизнесу на 1,5 миллиарда рублей. Сегодня активно ведем работу с Роспотребнадзором, и я знаю, что на федеральном уровне делается все, чтобы законсервировать мазут в Черном море», — отметил губернатор.
По словам главы края, проблема будет решена к началу сезона или к концу этой зимы.
Напомним, что утром 15 декабря 2024 года в Керченском проливе затонули два танкера, перевозивших мазут. Произошедшее повлекло за собой экологическую катастрофу, в результате которой пострадали десятки тысяч морских и сухопутных обитателей кубанских курортов. Сокрушительный удар пришелся также по туристическому бизнесу местных жителей.