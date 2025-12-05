Губернатор Кубани Кондратьев назвал сроки ликвидации ЧС в Анапе

Напомним, что утром 15 декабря 2024 года в Керченском проливе затонули два танкера, перевозивших мазут. Произошедшее повлекло за собой экологическую катастрофу, в результате которой пострадали десятки тысяч морских и сухопутных обитателей кубанских курортов. Сокрушительный удар пришелся также по туристическому бизнесу местных жителей.