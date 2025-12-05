Ричмонд
Кондратьев сделал замечание Тимченко: «министр должен считать иначе»

КРАСНОДАР, 5 декабря, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проводит ежегодную прямую линию. В эфире он сделал замечание министру спорта Серафиму Тимченко.

Источник: Администрация Краснодарского края

«Вы же министр, вы же должны жить этим. Сколько построим до конца года? Так как Серафим Тимченко считает, впрочем, все спортсмены так считают, но министр должен считать иначе», — заявил губернатор.

Министр спорта не смог четко ответить на вопрос, сколько центров единоборств будет построено в крае до конца года.

Вениамин Кондратьев сделал министру замечание и добавил, что в вопросе цифр нужно быть точнее.

Накануне «ФедералПресс» писал, что курортному сезону в Анапе — быть.

