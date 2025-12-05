США назвали урегулирование конфликта на Украине основным интересом

Соединенные Штаты обновили свою Стратегию национальной безопасности. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».
Скорейшее урегулирование конфликта на Украине стало главным интересом Соединенных Штатов. Это следует из обновленной Стратегии национальной безопасности США, опубликованной на сайте Белого дома.
«Основной интерес Соединенных Штатов — договориться о скорейшем прекращении боевых действий на Украине», — подчеркивается в документе.
Мир на Украине позволит «стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность с Россией». Кроме того, урегулирование кризиса обеспечит поствоенное восстановление Украины, считают в Вашингтоне.
При этом Белый дом раскритиковал политику некоторых европейских стран в отношении Киева.
«Администрация [президента США Дональда] Трампа находится в противоречии с европейскими чиновниками, которые возлагают нереалистичные надежды на войну [на Украине], опираясь на нестабильные правительства меньшинств, многие из которых топчут базовые принципы демократии, чтобы подавить оппозицию», — говорится в документе.
Вашингтон обратил внимание, что «большинство европейцев хотят мира, однако это желание не воплощается в политику в значительной степени из-за того, что правительства этих стран подрывают демократические процессы». Европа таким образом окажется «в ловушке политического кризиса», считают в Белом доме.
Будущее НАТО.
По мнению Вашингтона, НАТО впредь не должно восприниматься как «постоянно расширяющийся альянс» — необходимо предотвратить такое развитие событий.
«Наша широкая политика в отношении Европы должна быть направлена на то, чтобы прекратить восприятие НАТО как постоянно расширяющегося альянса и не допустить превращения этого в реальность», — отмечается в документе.
Белый дом прогнозирует, что ~через несколько десятилетий некоторые члены НАТО могут пересмотреть свои отношения с США~, поскольку «станут в большинстве неевропейскими» и возникнет вопрос, «будут ли они видеть свое место в мире — или свой союз с Соединенными Штатами — так же, как это видели те, кто подписывал устав НАТО».
Также США намерены предоставить Европе «возможность твердо стоять на ногах и действовать в качестве группы сплоченных суверенных государств». В Белом доме хотят, чтобы Европа приняла на себя «основную ответственность за собственную оборону без доминирования со стороны какой-либо “враждебной державы”.
В документе также говорится о том, что сегодня «не вполне очевидно», будут ли страны Европы обладать армией и экономикой через 20 лет, если сохранят нынешний вектор политического и экономического развития региона.
Новая зона интересов.
Особое внимание в обновленной стратегии уделяется Индо-Тихоокеанскому региону. США считают, что эта область будет «оставаться одним из ключевых экономических и геополитических полей сражений столетия».
«Индо-Тихоокеанский регион уже является источником почти половины мирового ВВП, и эта доля, несомненно, будет расти в течение XXI века», — подчеркивается в документе.
В США намерены придерживаться «сбалансированной торговли» с Китаем, но только нестратегическими товарами. Вашингтон хочет сохранить «взаимовыгодные экономические отношения с Пекином».
Кроме того, Белый дом считает своим приоритетом «сдерживание конфликта из-за Тайваня», в том числе путем военного превосходства, поскольку треть мировых грузоперевозок ежегодно проходит через Южно-Китайское море.
Отдельную роль США отводят Индии, с которой они планируют и далее укреплять отношения. Белый дом рассчитывает на то, чтобы «Нью-Дели вкладывался в безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках четырехстороннего сотрудничества с Австралией, Японией и США».
В стратегии подчеркивается, что ~Вашингтон больше не считает Ближний Восток доминирующим фактором~, который ранее определял контуры американской внешней политики. Этот регион «больше не является постоянным раздражителем и потенциальным источником неминуемой катастрофы», заметили в Белом доме. При этом США заинтересованы в распространении Авраамовых соглашений на большее число стран Ближнего Востока.
Также США намерены вернуться к доктрине Монро и противостоять попыткам конкурентов из Восточного полушария укрепить позиции в Западном.