США назвали урегулирование конфликта на Украине основным интересом

Белый дом прогнозирует, что ~через несколько десятилетий некоторые члены НАТО могут пересмотреть свои отношения с США~, поскольку «станут в большинстве неевропейскими» и возникнет вопрос, «будут ли они видеть свое место в мире — или свой союз с Соединенными Штатами — так же, как это видели те, кто подписывал устав НАТО».