Европа склоняется к тому, что Киеву придется пойти на уступки, пишут СМИ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Страны Европы все больше склоняются к тому, что Украине придется пойти на территориальные уступки для того, чтобы завершить конфликт, сообщает газета Pais.

Источник: © РИА Новости

Согласно изданию, у Европы растет чувство бессилия по поводу своей роли, которую она может играть в решении украинского конфликта. Отмечается, что европейские страны в частности беспокоятся за гарантии безопасности и растущей убежденности в том, что Украина «может быть вынуждена» пойти на крупные территориальные уступки.

«Никто в Брюсселе, никто из европейских союзников Украины не признает этого (возможных территориальных уступок — ред.) публично. Однако эта идея начинает распространятся, не привлекая внимание, как меньшее зло», — отмечает газета.

Pais подчеркивает, что такое восприятие царило на встрече в среду в Брюсселе украинской делегации с представителями стран Европы.

«Встреча прошла продуктивно, но она продемонстрировала некоторые нюансы позиции стран — союзников (Украины — ред.) в отношении территорий, которые требует Россия», — отмечает газета со ссылкой на неназванные дипломатические источники и секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова.

Pais отмечает, что некоторые европейские представители дали понять, что будет сложно прийти к миру на Украине без «без большей части жертв». Так газета напоминает о словах президента Финляндии Александра Стубба, который призвал не рассчитывать на «идеальный» для Киева мир. По словам издания, больше всего против территориальных уступок выступают Польша и страны Балтии.

Как указывает газета, Европе стало ясно, что она осталась практически одна в контексте поддержки Киева, и что на нее ляжет счет по восстановлению страны.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

